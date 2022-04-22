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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    باكو، 21 أبريل، (اذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا والبرتغال واليونان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 3 مليارات و894.5 مليون دولار أمريكي والى البرتغال 390.6 مليون دولار والى اليونان 282 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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