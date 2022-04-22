  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٠]

    باكو، 22 أبريل، (اذرتاج)

    تعد تركيا وروسيا وجورجيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال الربع الأول من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 255.2 مليون دولار إلى تركيا و149.4 مليون دولار إلى روسيا و33.2 مليون دولار إلى سويسرا و47.4 مليون دولار إلى جورجيا و28.8 مليون دولار إلى إيطاليا خلال 3 أشهر.

     

    AZERTAG.AZ :الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 111 دولار
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
    زيادة صادرات الكارباميد إلى الأسواق الخارجية
    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]
    ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية