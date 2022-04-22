الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 22 أبريل، (اذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وجورجيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال الربع الأول من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 255.2 مليون دولار إلى تركيا و149.4 مليون دولار إلى روسيا و33.2 مليون دولار إلى سويسرا و47.4 مليون دولار إلى جورجيا و28.8 مليون دولار إلى إيطاليا خلال 3 أشهر.