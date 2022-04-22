انطلاق مباريات كأس العالم في الجمباز الفني في باكو

باكو، 22 ابريل (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو مباريات كأس العالم في الجمباز الفني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الفعالية الرياضية هي الخامسة من المباريات الدولية لأنواع الجمباز التي تستضيفها أذربيجان.

يشارك في المباريات 140 لاعب جمباز منهم 44 مشاركة فردية و96 مشاركة في الفريق من 33 بلدا (15 مجموعة). سيتم تكريم لاعب اكثر حاصل على النقاط والفريق بكأس AGF Trophy.

ستستمر المباريات لمدة 3 أيام.

هذه هي الدورة التاسعة من مباريات كأس العالم التي تستضيفها أذربيجان في مجال الجمباز الفني والايقاعي.