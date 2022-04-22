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    الرئيس: شبابنا الناشئون في روح حب الوطن فترة الاستقلال كانوا يختارون التضحية بأرواحهم من اجل الوطن

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٨]

    شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس المنعقد في شوشا المحررة إن المباحثات المستمرة خلال الفترة نحو 30 سنة ما استهدفت سوى تخليد هذا الاحتلال وتستير سياسة أرمينيا الاحتلالية وإجبارنا على التصالح مع هذه الأحوال المؤلمة والبتة ما كان من شأننا أن نوافق أبدا مع هذا فإن إرادة أبديناها في الحرب الوطنية الشجاعة وأضراب البسالة في ساحة القتال قد أظهر ذلك مرة أخرى.

    واكد رئيس الدولة على اننا لم نخض حربا ضد مجرد أرمينيا ولا ضد أرمينية العالم فقط بل ضد أنصار أرمينيا أيضا وضربنا فوزا في هذه الحرب فلذلك لهذا الانتصار أهمية تاريخية اكثر واكبر حيث اننا قد برهننا اننا جاهزين لاستقبال الموت وكان شعارنا نقبل الموت ولن نرجع فكان شبابنا الناشئون خلال فترة الاستقلال يختارون التضحية بأرواحهم من اجل الوطن.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس: شبابنا الناشئون في روح حب الوطن فترة الاستقلال كانوا يختارون التضحية بأرواحهم من اجل الوطن
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