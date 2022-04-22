الرئيس علييف: الادعاءات الترابية ضدنا لم تنته بعد رغم انتهاء الحرب

شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس المنعقد في شوشا المحررة إننا أثبتنا لجميع العالم كيف يجب شن حرب في القرن الحادي والعشرين وكيف يجب شن حرب بالكرامة وكيف يجب شن حرب بالأساليب الحديثة. وخلال مجرد الـ44 يوما قضي بالكامل على جيش أرمينيا وها هو كبر شعبنا وثقة الشعب بالانتصار والوحدة بين الشعب والسلطة ووحدة جميع أذربيجانيي العالم.

وأعاد رئيس الدولة للذاكرة أنّ جيش أرمينيا كان يعاني خلال الحرب من حالات شائعة للهروب الجماعي من الخدمة العسكرية ومواقع قتالية حيث اعترفت أرمينيا بان عدد الهاربين من الحرب وصل الى 10 الاف هارب ولكن جيش أذربيجان لم يسجل فيه حالة هروب ولو واحدة.

وأضاف الرئيس علييف أني اعلم أنّ ملايين من الأذربيجانيين المغتربين كانوا يبلغون خلال الحرب الوطنية صوت أذربيجان المحق عبر العالم في كل فرصة وإمكان ووسيلة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها وهذا اليه حاجة ماسة اليوم أيضا لان الادعاءات الترابية ضدنا لم تنته رغم انتهاء الحرب وإنني وطيد الثقة في أنّ هذا منتهٍ يوما ما أيضا بجهودنا المبذولة والمستقبلية نزيل ادعاءات ترابية ضد أذربيجان من أرمينيا وأرمينية العالم أيضا.