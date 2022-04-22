الرئيس علييف: من الواجب جدا أنّ تكون النقاط التاريخية مدرجة باستمرار في جدول أعمال منظمات الجالية

شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس المنعقد في شوشا المحررة إن ميول الانفصالية المنطلقة منذ أواخر الثمانيات قد فصلت جزء كبيرا من قره باغ بالفعل من أذربيجان. وقد فعلوا ذلك خلال عهد الاتحاد السوفييتي وأسست لجنة إدارة خاصة وعيّن شخص موال للأرمن من موسكو.

وأضاف رئيس الدولة أنّ التاريخ بعد ذلك معلوم وهاكم الآلام والمصيبات التي عاشها شعبنا خلال القرنين الى أنّ وضع حدا لذلك وقال قوله بدهس رأس العدو بالقبضة من الحديد واستعاد العدالة التاريخية والكرامة القومية فلذلك فمن الأهمية بمكان أنّ تكون هذه النقاط التاريخية مدرجة باستمرار في جدول اعمال منظمات الجالية.