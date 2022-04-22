أذربيجان تلغي إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

تلغي أذربيجان إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج أن إلزامية ارتداء الكمامات الوقائية واقنعة الوجه وغيرها) تُلغى من الأول من مايو عام 2022.

في الوقت ذاته، فإن ارتداء الكمامات الطبية الوقائية في أراضي المطار الجوي الدولي ومؤسسات التعليم في أذربيجان ليس إلزاميا، بل هو طواعي.