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    أذربيجان تلغي إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]

    باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

    تلغي أذربيجان إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن إلزامية ارتداء الكمامات الوقائية واقنعة الوجه وغيرها) تُلغى من الأول من مايو عام 2022.

    في الوقت ذاته، فإن ارتداء الكمامات الطبية الوقائية في أراضي المطار الجوي الدولي ومؤسسات التعليم في أذربيجان ليس إلزاميا، بل هو طواعي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تلغي إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو
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