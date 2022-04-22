الرئيس إلهام علييف: كانت مجموعة منسك أسست لتخليد الاحتلال وليس لمعالجة النزاع

شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس المنعقد في شوشا المحررة إن مسؤولين كبار في أرمينيا اليوم ما زالوا يتحدثون عن مجموعة منسك للأسف واعتبر أنّ هذا لا نفع له وهو من العبث ولا معنى لذلك نهائيا لان مجموعة منسك مشلولة بالفعل عام 2019م.

واكد رئيس الدولة أنّ مجموعة منسك التي حصلت على تفويض لمعالجة هذه القضية عام 1992م لم تحقق أية نتيجة بالفعل ومن الممكن أنّ نرى الحين عند إلقاء نظرة على تاريخ هذه المجموعة وتصرفاتها ومقترحات تقدمت بها أنها كانت قد أسست من اجل تخليد الاحتلال وليس لحل القضية وفي البلاد المشاركة في رئاسة مجموعة منسك تأثير كبير عن اللوبي الأرميني فلذلك لم تنل هذه المجموعة أية نتيجة خلال 28 عاما.