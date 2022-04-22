الرئيس إلهام علييف: الشعب الاذربيجاني سيعيش كشعب منتصِر بعد هذه الفترة

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

سيعيش الشعب الاذربيجاني كشعب منتصر وسيعيش ابديا هكذا وستعيش دولتنا كدولة منتصرة بعد هذه الفترة. وهذا سعادة كبيرة للجميع، لسكان أذربيجان ولمواطني أذربيجان والمغتربين من الاذربيجانيين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الخامس لاذربيجانيي العالم في شوشا.

"إن ابناءنا المغاوير الذين نفذوا هذه المهمة التاريخية قدموا خدمات لا مثيل لها امام التاريخ والشعب والوطن. والشباب الذين نشؤوا وترعرعوا في فترة الاستقلال وفي روح حب الوطن أهدوا الشعبَ الاذربيجانيَ هذا الحدث التاريخي والبشرى التاريخية."، حسبما قال الرئيس إلهام علييف.