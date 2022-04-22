الرئيس علييف: اللغة الأم عامل رئيس يربط جميع مواطني أذربيجان

شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس المنعقد في شوشا المحررة إننا نريد طبعا أنّ يكون الأذربيجانيون من الجيل الثاني والثالث مرتبطون بثقافتهم والبتة هذه ليست بقضية سهلة كما تظهر.

واستلفت رئيس الدولة الى أنّ أبناء الجلدة المقيمين في الخارج يجب عليهم أنّ يتكلموا اللغة الأذربيجانية قبل كل شيء ولا كفانا إحياء اللغة الأذربيجانية ضمن العائلات فقط.

واكد الرئيس علييف على اننا نستعد دائما لدعم فتح مدارس أذربيجانية والحق اننا نفعل ذلك وربما يجب أنّ نفعل ذلك فعلا أكثر تنظيما لان اللغة الأم عامل رئيس يربط جميع مواطني أذربيجان.