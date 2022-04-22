الرئيس إلهام علييف: أنا سعيد جدا لأن منظمات الشتات لنا على اتصال دائم بأذربيجان

باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

أنا سعيد جدا لأن منظمات الشتات لنا على اتصال دائم بأذربيجان. كما أن التنسيق بين منظمات الشتات الأذربيجانية الموجودة في بلدان مختلفة آخذ في التحسن. وهذا مهم جدا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم.

قال رئيس الدولة: "بالطبع، نريد جميعا أن يكون الأذربيجانيون المغتربون على اتصال وثيق بوطنهم التاريخي. سيكون من الرائع أن يأتي كل أذربيجاني إلى الوطن - خاصة إلى الأراضي المحررة مع أسرته مرة واحدة على الأقل في السنة. اليوم نعقد المؤتمر في شوشا. تبلغ مساحة الأراضي المحررة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر مربع ويتم الآن فتح طرق وإنشاء مطارات فيها. لذلك، سيكون الوصول والمغادرة مريحين للغاية".