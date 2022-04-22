تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 يوليو

باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 يوليو عام 2022 بغية منع تفشي عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19) في الدولة ومضاعفاته المحتملة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.

كما ينص القرار على أنه سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات (الوقائية واقنعة الوجه وغيرها) من الأول من مايو عام 2022.

في الوقت ذاته، فإن ارتداء الكمامات الطبية الوقائية في أراضي المطار الجوي الدولي ومؤسسات التعليم في أذربيجان سوف لا يكون إلزاميا منذ ذلك اليوم.