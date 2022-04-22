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    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]

    باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال الربع الأول من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في مارس.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير 3 مليارات و86.6 مليون دولار أمريكي وفي مارس مليارين و13.3 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال 3 أشهر بلغت 7 مليارات و980.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير
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