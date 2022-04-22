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    الأستاذ الأذربيجاني يتنافس في ذكرى كابابلانكا في كوبا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]

    هافانا، 22 أبريل، أذرتاج

    تستضيف عاصمة كوبا هافانا مسابقة كابابلانكا التذكارية التقليدية في نسختها الـ55 للشطرنج.

    ويشارك في المسابقة الأساسية أستاذ أذربيجان واصف درار بيكلي وحقق تعادلا في الجولة الأولى مع الكوبي ياسر بيريز كويسادا وفي الجولة الثانية تمكن من التغلب على الكوبي دانيئل كارلوس كابريرا فيما تعادل في الجولة الثالثة مع الكوبي عمر كوينتانا ليجمع رصيده نقطتين ويحتل المركز الثالث متخلفا عن زعيم الترتيب بفارق نصف نقطة.

    ويتنافس الأستاذ درار بيكلي في المسابقة مع 10 أساتذة من كوبا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والهند وتركيا.

    AZERTAG.AZ :الأستاذ الأذربيجاني يتنافس في ذكرى كابابلانكا في كوبا
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