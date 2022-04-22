إطلاق "لحظات" ضمن أنشطة احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في حفل إطلاق مشروع "لحظات"، الذي يشرف عليه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتراث.

و"لحظات" هو المشروع الرابع، الذي يطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، في سلسة ذاكرة المدينة، للتعريف وتوثيق المدن المصرية، ضمن مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا"، حيث يوثق لمعالم المدن التراثية، ويوثق في مرحلته الأولى مسار مياه النيل والبرك التي تكونت من فيضانات النهر، وكيف تأثر العمران المصري بتكون برك المياه في طريقة البناء بالحجر الصلد، الذي يتعايش مع هذه المياه، وتأثير هذه البرك على المباني في تكوينها الداخلي والخارجي.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي حول الحياة والفراغات المعمارية لبركة الرطلي، التي كانت وسط مدينة القاهرة الحالية، وأوضح المهندس أبو سعده أن جهاز التنسيق الحضاري دشن هذا المشروع، ضمن أنشطة احتفال القاهرة باختيار منظمة الإيسيسكو لها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك موقعا إلكترونيا خاصا للمشروع للتعريف بتاريخ هذا المكان، وكيف تحول من بركة مياه لها طبيعتها الخاصة في العمران، إلى أن أصبح على الشكل الحالي.

وفي ختام الحفل كرم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ثلاث شخصيات تراثية لعام 2022، هم الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثاريين العرب، والدكتور علاء الحبشي، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية ومؤسس بيت يكن للحفاظ على التراث المعماري والعمراني بالقاهرة التاريخية والحفاظ على الحرف التراثية، والدكتور جمال الشاعر، الكاتب والإعلامي المهتم بشؤون التراث.

مثلت الإيسيسكو في الحفل الدكتورة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام، وحضره عدد من المسؤولين والمهندسين المعماريين، وطلبة العمارة بالجامعات، والمهتمين بالتراث العمراني في مصر.