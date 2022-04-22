أذربيجان: تطعيم نحو 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 22 أبريل

باكو، 22 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و811 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 477 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و267 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3 آلاف 779 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و619 ألف و356 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و336 ألف و706 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و837 ألف

و999 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و206 ألف و660 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 237 ألف و991.