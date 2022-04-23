باكو، 23 أبريل (أذرتاج) أصيب المواطن بيبالا نسيبوف من مواليد عام 1993 بجروح خطيرة في انفجار لغم أرضي في قرية تيمور موسكانلي بمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني في الساعة السادسة مساء في 22 أبريل. بدأت نيابة محافظة قوبادلي التحقيقات في الحادث.

AZERTAG.AZ : جرح مواطن أذربيجاني في انفجار لغم ارضي في قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

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