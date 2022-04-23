باكو، 23 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149 أورو EUR 1 1.8438 دولار أسترالي AUD 1 1.2482 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3678 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102 كرون دنماركي DKK 1 0.2478 لاري جورجي GEL 1 0.5595 روبي هندي INR 1 0.0223 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3499 دينار الكويت KWD 1 5.5685 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3945 بيسو المكسيك MXN 1 0.0842 جنيه مصري EGP 1 0.0914 لاي مولدوفا MDL 1 0.0921 كرون النرويج NOK 1 0.1913 زلوتي بولندا PLN 1 0.3974 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.021 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.323 دولار سنغافورة SGD 1 1.247 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363 دولار تايوان TWD 1 0.0581 ليرة تركيا TRY 1 0.1156 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.057 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1387 كرون التشيك CZK 1 0.0757 يوان الصين CNY 1 0.2628 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241 كرون السويد SEK 1 0.179 فرنك سويسرا CHF 1 1.783 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3263 بيسو تشيلي CLP 100 0.2059 سوم أوزبكستان UZS 100 0.015 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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