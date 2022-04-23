البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 23 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149
أورو EUR 1 1.8438
دولار أسترالي AUD 1 1.2482
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3678
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102
كرون دنماركي DKK 1 0.2478
لاري جورجي GEL 1 0.5595
روبي هندي INR 1 0.0223
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3499
دينار الكويت KWD 1 5.5685
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3945
بيسو المكسيك MXN 1 0.0842
جنيه مصري EGP 1 0.0914
لاي مولدوفا MDL 1 0.0921
كرون النرويج NOK 1 0.1913
زلوتي بولندا PLN 1 0.3974
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204
روبل روسي RUB 1 0.021
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.323
دولار سنغافورة SGD 1 1.247
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363
دولار تايوان TWD 1 0.0581
ليرة تركيا TRY 1 0.1156
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.057
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1387
كرون التشيك CZK 1 0.0757
يوان الصين CNY 1 0.2628
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241
كرون السويد SEK 1 0.179
فرنك سويسرا CHF 1 1.783
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3263
بيسو تشيلي CLP 100 0.2059
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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