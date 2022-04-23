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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٩]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149

    أورو EUR 1 1.8438

    دولار أسترالي AUD 1 1.2482

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3678

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1102

    كرون دنماركي DKK 1 0.2478

    لاري جورجي GEL 1 0.5595

    روبي هندي INR 1 0.0223

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3499

    دينار الكويت KWD 1 5.5685

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3945

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0842

    جنيه مصري EGP 1 0.0914

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0921

    كرون النرويج NOK 1 0.1913

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3974

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204

    روبل روسي RUB 1 0.021

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.323

    دولار سنغافورة SGD 1 1.247

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363

    دولار تايوان TWD 1 0.0581

    ليرة تركيا TRY 1 0.1156

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.057

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1387

    كرون التشيك CZK 1 0.0757

    يوان الصين CNY 1 0.2628

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241

    كرون السويد SEK 1 0.179

    فرنك سويسرا CHF 1 1.783

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1371

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3263

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2059

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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