  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 23 ابريل (أذرتاج)

    يجب على أذربيجان ومولدوفا ان تنوعا بشكل مكثف اسواق التصدير والتوريد لدعم بيئة الاعمال لأجل الازمة، نظرا للوضع الراهن في المنطقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الزراعة والصناعة الغذائية فيوريل قيرجو في لقائه مع السفير الاذربيجاني قدسي عثمانوف.

    ناقش الطرفان في اللقاء تكثيف الحوار والتعاون التجاري الاقتصادي. في الوقت ذاته، اجرا تبادل الآراء حول المنتديات المخططة بين الحكومتين بهدف توسيع العلاقات الثنائية في كل المجالات، وتعزيز التبادل التجاري.

    أشاد الوزير المولدوفي بنشاط السفير لجلب استثمارات اذربيجانية الى الاقتصاد المولدوفي وتوسيع التعاون الثنائي.

    أكد الوزير : "ان منتجي المنتجات الزراعية غير قادرين على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية في السياق الحالي في المنطقة و زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام. وعلينا ان ندعم التنويع المكثف لأسواق التصدير والتوريد لدعم بيئة الاعمال في الخروج من الازمة."

    وذكر قدسي عثمانوف ان بدء تنفيذ المشاريع المشتركة والفعاليات سيخلق إمكانيات للتنمية والإصلاحات للشركات المولدوفية والاذربيجانية على السواء.

     

    AZERTAG.AZ :الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 88 مليون دولار
    الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة