الوزير المولدوفي يشير الى ضرورة تنويع أسواق التصدير والتوريد بين أذربيجان ومولدوفا لدعم بيئة الاعمال لأجل الخروج من الازمة

باكو، 23 ابريل (أذرتاج)

يجب على أذربيجان ومولدوفا ان تنوعا بشكل مكثف اسواق التصدير والتوريد لدعم بيئة الاعمال لأجل الازمة، نظرا للوضع الراهن في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الزراعة والصناعة الغذائية فيوريل قيرجو في لقائه مع السفير الاذربيجاني قدسي عثمانوف.

ناقش الطرفان في اللقاء تكثيف الحوار والتعاون التجاري الاقتصادي. في الوقت ذاته، اجرا تبادل الآراء حول المنتديات المخططة بين الحكومتين بهدف توسيع العلاقات الثنائية في كل المجالات، وتعزيز التبادل التجاري.

أشاد الوزير المولدوفي بنشاط السفير لجلب استثمارات اذربيجانية الى الاقتصاد المولدوفي وتوسيع التعاون الثنائي.

أكد الوزير : "ان منتجي المنتجات الزراعية غير قادرين على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية في السياق الحالي في المنطقة و زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام. وعلينا ان ندعم التنويع المكثف لأسواق التصدير والتوريد لدعم بيئة الاعمال في الخروج من الازمة."

وذكر قدسي عثمانوف ان بدء تنفيذ المشاريع المشتركة والفعاليات سيخلق إمكانيات للتنمية والإصلاحات للشركات المولدوفية والاذربيجانية على السواء.