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     اعمال انشاء 7 مناطق سكنية ومسجد ومنشآت أخرى في شوشا مستمرة

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٧]

    شوشا، 23 ابريل (أذرتاج)

    قال رئيس مجلس إدارة محمية مدينة شوشا مفتون عباسوف في كلمة ألقاها في حفل ختام المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم ان اعمال انشاء 7 مناطق سكنية ومسجد ومنشآت أخرى في مدينة شوشا مستمرة على قدم وساق.

    قال انه يتوقع انشاء فنادق جديدة في المدينة وهذه المباني ستسمح في المستقبل القريب باستضافة الفعاليات الدولية الكبيرة في شوشا.

     

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