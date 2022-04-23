افتتاح معرض "شوشا مهد ثقافتنا" في حاجي قابل

حاجي قابل، 23 أبريل، أذرتاج

استمرارا لمختلف الفعاليات المنظمة من قبل مؤسسات حاجي قابل الثقافية ضمن "عام شوشا" افتتح معرض "شوشا مهد ثقافتنا" لدى مركز حاجي قابل للثقافة بمشاركة مؤسسات الثقافة في محافظة صابر أباد المجاورة.

وأشار ناطقون في الفصل الرسمي الى أنّ مدينة شوشا التي يحتفل هذا العام ذكراها السنوية الـ270 متقدمة ثقافيا ولها دور خاص في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية ليس في أذربيجان فقط بل ولكن جنوب القوقاز أيضا.

واستمرت فعاليات المعرض بفقرات فنية وحفلة موسيقية.