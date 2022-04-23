إنشاء مدرسة بسعة 624 تلميذ بقرية خان عرب في بردع

خان عرب، بردع، 23 أبريل، أذرتاج

يجري إنشاء مبنى للمدرسة المتوسطة بسعة 624 تلميذ وتلميذة بقرية خان عرب في محافظة بردع غرب البلاد.

وقال مسؤول شركة الإنشاء مهدي عظيموف إنّ مشروع المبنى ينص على إنشاء بناية ذات 3 أدوار و4 وحدات على مساحة تعليمية عامة 2576 متر مربع لتشمل على 26 غرفة درس ومختبرات كيميائية وبيولوجية وفيزيائية وغرف خاصة للاستعداد العسكري والمعلوماتية وتدريب المهن وصالة رياضة وصالة اجتماع ومكتبة ومطعم وغرف إدارية ومركز المعلومات مضيفا أنّ المشروع يشمل كذلك إنشاء ملعب رياضي ومركز التدفئة وغرفة المضخة ومحطة فرعية محولة للطاقة الكهربائية ومولدة طاقة ومستودعات للمياه للشرب وللإطفاء والصرف الصحي وإجراءات تشجير المساحة.

وتخطط الشركة استكمال إنشاء المبنى خلال العام الحالي.