الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]
باكو، 23 أبريل، أذرتاج
انطلقت مسابقات مرحلة اسلو اسبورتس كاب من دوري الأبطال للشطرنج.
وتمكن الأستاذ الأذربيجاني شهربار محمدياروف من تحقيق الفوز على الويتنامي لي غوانغ ليام بحساب 5ر2-5ر1 في الجولة الأولى.
يذكر أنّ المشاركين يتنافسون في الشطرنج السريع خلال مدة 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان في 4 لقاءات. وتستمر البطولة الى 28 ابريل.
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