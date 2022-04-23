باكو، 23 أبريل، أذرتاج انطلقت مسابقات مرحلة اسلو اسبورتس كاب من دوري الأبطال للشطرنج. وتمكن الأستاذ الأذربيجاني شهربار محمدياروف من تحقيق الفوز على الويتنامي لي غوانغ ليام بحساب 5ر2-5ر1 في الجولة الأولى. يذكر أنّ المشاركين يتنافسون في الشطرنج السريع خلال مدة 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان في 4 لقاءات. وتستمر البطولة الى 28 ابريل.

AZERTAG.AZ : الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال

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