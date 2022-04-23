  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    انطلقت مسابقات مرحلة اسلو اسبورتس كاب من دوري الأبطال للشطرنج.

    وتمكن الأستاذ الأذربيجاني شهربار محمدياروف من تحقيق الفوز على الويتنامي لي غوانغ ليام بحساب 5ر2-5ر1 في الجولة الأولى.

    يذكر أنّ المشاركين يتنافسون في الشطرنج السريع خلال مدة 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان في 4 لقاءات. وتستمر البطولة الى 28 ابريل.

     

     

    AZERTAG.AZ :الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
    فريق أذربيجاني للأداء الجماعي قدم برنامج الخمس أطواق في كأس العالم
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
    الأستاذ الأذربيجاني يتنافس في ذكرى كابابلانكا في كوبا
    الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال