ندوة توعوية في قصار في أضرار الإدمان على المخدرات والزواج المبكر

يوخاري زيخور، قصار، 23 أبريل، أذرتاج

نظمت ندوة توعوية لدى مدرسة قرية يوخاري زيخور المتوسطة في موضوعي "الشباب يقول لا للإدمان للمخدرات" و"الزواج المبكر وأضراره".

وتحدث ناطقون عن إجراءات مكافحة الإدمان على المخدرات حال كونه تحول الى بلاء كبير على المجتمع مؤكدين على ضرورة توعية الشباب مع توصيتهم بالإدمان على الرياضة ونشأتهم في روح الصداقة للقيم القومية الأخلاقية حتى يكونوا أفرادا أصحاء في المجتمع.

كما تناولوا المشكلات الناجمة عن الزواج المبكر مع التشديد على حق كل قاصر ومرافق في العيش والتعلم والدفاع عنه.