رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قالت رياضية الجمباز الأسترالية ألكساندرا كيروي بوقاتيروفا المشاركة في كأس العالم للاتحاد الدولي للجمباز للجمباز الإيقاعي المنظم في باكو إن الأداء في المسابقات المنظمة في ملعب الجمباز القومي في باكو يبعث اعتزازا.

وقالت انني في باكو في معسكر تعليمي تدريبي منذ 5 أشهر وهنا وطن ثان بالنسبة لي مفيدة أنّ مدربين محليين اعدوا لي مسرحية مضيفين عناصر فنية الى عملية التدريب لي خلال معسكري التدريبي التعليمي هنا وشاركت الأسبوع الماضي في كأس العالم المنظم في طشقند وكان هو الأول لي واحب التدريبات لدى ملعب الجمباز القومي في باكو والمدربون هنا جيدون جدا وفيه كل ظرف امام تحقيق نجاح.

يذكر أنّ البطولة المنطلقة الأمس هي المسابقة الدولية الخامسة التي يستضيفها أذربيجان هذا العام وتشارك فيها 126 رياضية منهن 42 رياضية للأداء الفردي و84 رياضية للأداء الجماعي ضمن 14 فريقا.