  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    قالت رياضية الجمباز الأسترالية ألكساندرا كيروي بوقاتيروفا المشاركة في كأس العالم للاتحاد الدولي للجمباز للجمباز الإيقاعي المنظم في باكو إن الأداء في المسابقات المنظمة في ملعب الجمباز القومي في باكو يبعث اعتزازا.

    وقالت انني في باكو في معسكر تعليمي تدريبي منذ 5 أشهر وهنا وطن ثان بالنسبة لي مفيدة أنّ مدربين محليين اعدوا لي مسرحية مضيفين عناصر فنية الى عملية التدريب لي خلال معسكري التدريبي التعليمي هنا وشاركت الأسبوع الماضي في كأس العالم المنظم في طشقند وكان هو الأول لي واحب التدريبات لدى ملعب الجمباز القومي في باكو والمدربون هنا جيدون جدا وفيه كل ظرف امام تحقيق نجاح.

    يذكر أنّ البطولة المنطلقة الأمس هي المسابقة الدولية الخامسة التي يستضيفها أذربيجان هذا العام وتشارك فيها 126 رياضية منهن 42 رياضية للأداء الفردي و84 رياضية للأداء الجماعي ضمن 14 فريقا.

    AZERTAG.AZ :رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
    فريق أذربيجاني للأداء الجماعي قدم برنامج الخمس أطواق في كأس العالم
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]
    الأستاذ شهريار يفوز في الجولة الأولى من بطولة اسلو اسبورتس كاب للشطرنج من دوري الأبطال
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
    الأستاذ الأذربيجاني يتنافس في ذكرى كابابلانكا في كوبا
    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا