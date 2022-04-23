العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة (فيديو)

خوجاوند، 23 أبريل، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة 5 رشاشات و3 راجمات القنابل ورشاشان وصاروخ مضاد للدبابات ومسدس و12 قنابل يدوية و2358 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16507006685542545852.mp4