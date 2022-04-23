باكو، 23 أبريل (أذرتاج) صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"، الموقعة في 10 أكتوبر عام 2019 بمدينة باكو بين الحكومات الأذربيجانية والتركية والجورجية.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"

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