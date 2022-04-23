الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
باكو، 23 أبريل (أذرتاج)
صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"، الموقعة في 10 أكتوبر عام 2019 بمدينة باكو بين الحكومات الأذربيجانية والتركية والجورجية.
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