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    الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

    صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"، الموقعة في 10 أكتوبر عام 2019 بمدينة باكو بين الحكومات الأذربيجانية والتركية والجورجية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"
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