فريق أذربيجاني للأداء الجماعي قدم برنامج الخمس أطواق في كأس العالم

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قدم الفريق الأذربيجاني للأداء الجماعي برنامج الخمس أطواق في كاس العالم المنعقد في باكو.

وقدم الحكام أداء الفريق بـ050ر33 نقطة في المرحلة المؤهلة.

يذكر أنّ البطولة المنطلقة الأمس هي المسابقة الدولية الخامسة التي يستضيفها أذربيجان هذا العام وتشارك فيها 126 رياضية منهن 42 رياضية للأداء الفردي و84 رياضية للأداء الجماعي ضمن 14 فريقا.