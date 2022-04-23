جويتشاي، 23 أبريل، أذرتاج ضبطت شرطة جويتشاي مهرب وبائع المخدرات رستم رستموف وعثر عند الفحص الشخصي بحوزته على كمية من الهيروين ما جعل الشرطة مواصلة التفتيش والفحص في منزله لتكشف عن كمية كبيرة من الهيروين والميتامفيتامين مجهزة للعرض والبيع. وحرر ملف جنائي بحقه وأحيل الى المحكمة وأصدرت قرارا بحبسه في ذمة التحقيق الشامل.

AZERTAG.AZ : ضبط مهرب وبائع الهيروين والميتامفيتامين في جويتشاي

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