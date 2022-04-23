استثمارات الشركات الأذربيجانية في جورجيا تتجاوز 3.5 مليار دولار

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

قال رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال الاذربيجانيين في جورجيا نريمان قوربانوف ان عدد الشركات الأذربيجانية العاملة في جورجيا يتجاوز ألف شركة.

أذربيجان أكبر شريك تجاري لجورجيا وإحدى أكثر الدول استثمارا في هذا البلد. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 934.5 مليون دولار امريكي خلال عام 2020. يتجاوز حجم الاستثمارات الأذربيجانية في الاقتصاد الجورجي 3.5 مليارات دولار امريكي. تم تسجيل اكثر من 200 شركة بالرأسمال الاذربيجاني في جورجيا في عام 2021 فقط.

يزيد عدد الاذربيجانيين القاطنين في جورجيا عن 300 ألف نسمة بينما وصل عدد سكان جورجيا الى 3 ملايين و728.6 ألف نسمة لعام 2021. يسكن الاذربيجانيون حاليا في مناطق كفيموكارتلي وكاخيتي ومسخيتا متيانيتي، في جمهوري اجاريا ذات الحكم الذاتي ومدينتي تبيليسي وروستافي.