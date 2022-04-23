رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 23 ابريل.

وخلال المكالمة الهاتفية أشير الى اللقاء الثلاثي المنعقد في بروكسل 6 ابريل بمبادرة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ومشاركته مع التنويه الى أهمية القيام بعمل عملي ومستهدف بما يوافق مع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها.

ورفع الرئيس إلهام علييف شكره لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل على دعمه لتطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا بما فيه إعادة ترسيم وتخطيط الحدود وإعداد اتفاقية سلام بين البلدين فتح خطوط النقل والاتصالات وعلى إعارته اهتماما مستمرا لهذه القضايا.

واكد رئيس الدولة على انه قد حدد تركيب لجنة وطنية لإعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ووفد لإعداد اتفاقية سلام بين البلدين وعلى استعداده لمباحثات مع الجانب المقابل في صيغة باكو – إروان. وشدد الرئيس إلهام علييف على وجوب الاعتماد على المبادئ الخمس المقدمة من قبل أذربيجان للمباحثات في اتفاقية سلام.

وذكر الرئيس شارل ميشيل انه يواصل جهوده الرامية الى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وضمان السلام المستدام في منطقة جنوب القوقاز.

وأشيد خلال المباحثة الهاتفية بنية الاتحاد الأوروبي لدعم البلد في تطهير الألغام وتحديد مصير نحو 4000 أذربيجاني أصبحوا في عداد المفقودين منذ حرب أرمينيا وأذربيجان الأولى.

كما جرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.