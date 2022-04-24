حرس الحدود الاذربيجانية يتصدى محاولة مجموعة تخريبية ارمينية للتوغل

باكو، 24 ابريل (أذرتاج )

تصدى حرس الحدود الأذربيجانية محاولة مجموعة تخريبية ارمينية لعبور الحدود في اراضي محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال في الساعة السادسة مساء 23 أبريل.

اجبر حرس الحدود الأذربيجانية هذه المجموعة على التراجع.

أفادت وكالة أذرتاج ان جهاز حرس الحدود الأذربيجانية يصف هذه المحاولة بالعمل التخريبي الأرميني ضد مخطط انشاء لجنتي ترسيم الحدود بين البلدين واجراء الاعمال ذات الصلة.

أحيط ممثلو الادارة الحدودية التابعة لجهاز حرس الحدود الروسية في ارمينيا علما بهذا العمل التخريبي الأرميني.

يعلن حرس الحدود انه سيتخذ تدابير اشد ضد الجانب الارميني في حالة تكرار مثل هذه الحالات.