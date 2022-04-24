حرس الحدود: توقيف عضو في مجموعة تخريبية ارمينية في الحدود

باكو، 24 أبريل (اذرتاج)

تم توقيف أحد أعضاء المجموعة التخريبية الارمينية التي حاولت التسلل داخل الأراضي الأذربيجانية في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الحدود الأذربيجانية قام بتوقيف المجند الأرميني ماتيروسوف ادوارد ارتوروفيتس.

يشار الى ان مجموعة تخريبية ارمينية حاولت في الساعة السادسة مساء 23 أبريل للتسلل داخل اراضي محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال.

اجبر حرس الحدود الأذربيجانية المجموعة على التراجع.

أفادت وكالة أذرتاج ان جهاز حرس الحدود الأذربيجانية وصف هذه المحاولة بالعمل التخريبي الأرميني ضد مخطط انشاء لجنتي ترسيم الحدود بين البلدين واجراء الاعمال ذات الصلة.

أحيط ممثلو الادارة الحدودية التابعة لجهاز حرس الحدود الروسية في ارمينيا علما بهذا العمل التخريبي الأرميني.

أعلن حرس الحدود انه سيتخذ تدابير اشد ضد الجانب الارميني في حالة تكرار مثل هذه الحالات