أذربيجان: 20 إصابة بكورونا في 24 أبريل

باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 12 مصابا بالفيروس خلال 24 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و496 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و646 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 143 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2820 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و794 ألف و952 فحص طبي.