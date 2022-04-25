باكو، 25 أبريل (أذرتاج) جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اجرا تبادل الآراء استمرارا للاتفاقات التي تم التوصل اليها على صعيد زعيمي كلتا الدولتين. توصل الطرفان الى اتفاق حول مقومات أعضاء لجنة الحدود المشتركة. كذلك تم التوصل الى اتفاق حول عقد لقاءات لجنة الحدود المشتركة وفريقي العمل المعنيين بإعداد مشروع اتفاقية السلام قريبا. من جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مواصلة الخطوات في المجال الإنساني أيضا.

AZERTAG.AZ : وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يتفقان على الإسراع في إعداد مشروع اتفاقية السلام

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