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    أذربيجان: تطعيم نحو 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 24 أبريل

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]

    باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و869 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 419 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و227 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2954 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و627 ألف و588 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و337 ألف و603 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و838 ألف و456 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و212 ألف و960 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 238 ألف و569.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 24 أبريل
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