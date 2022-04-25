الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير المالية الإسرائيلي (تم تحديث)

باكو، 25 ابريل، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 25 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج انه اشير في اللقاء الى الاحتفال بمرور 30عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل في هذا العام. وأشاد الطرفان بتكثيف الزيارات المتبادلة في الفترة الأخيرة وكذلك عمل المندوبية التجارية الأذربيجانية في إسرائيل وافتتاح مركز السياحة الاذربيجاني فيها.

كذلك نوقشت اثناء الحديث مسائل توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة.