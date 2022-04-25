الرئيس إلهام علييف يؤكد تحديد تركيبة اللجنة الوطنية للترسيم والتخطيط والوفد الاذربيجاني لإعداد اتفاقية السلام مع أرمينيا

باكو، 25 ابريل (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا إيغور خوفايف في 25 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وترسيم الحدود وتخطيطها وإعداد اتفاقية السلام بين البلدين على أساس المبادئ الخمسة التي عرضها الجانب الاذربيجاني.

أكد الرئيس إلهام علييف ان تركيبة اللجنة الأذربيجانية الوطنية لترسيم وتخطيط الحدود بين البلدين وتركيبة الوفد الأذربيجاني لإعداد اتفاقية السلام قد تم تحديدها معلنا ان أذربيجان مستعدة للمفاوضات مع أرمينيا.

اجري اثناء الحديث تبادل الآراء حول الشئون الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.