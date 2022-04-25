شهريار محمدياروف يواجه لاعب الشطرنج البولندي في الجولة الرابعة من بطولة "اسلو اسبورتس كاب"

باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

ستقام الجولة الرابعة من بطولة "اسلو اسبورتس كاب" للشطرنج في 25 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني للشطرنج شهريار محمدياروف سيقابل البولندي يان كرزيستوف دودا في الجولة المقبلة.

يذكر أن الاستاذ الاذربيجاني انهزم امام الممثل الكندي إريك هانسن في المباراة الثالثة.

يتنافس المشاركين في الشطرنج السريع خلال مدة 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان في 4 لقاءات. وتستمر البطولة الى 28 ابريل.