اليابان.. العثور على جثث 11 مفقودا من ركاب القارب الغارق

باكو، 25 أبريل (أذرتاج)

أعلنت السلطات اليابانية، ارتفاع عدد جثث المفقودين التي عثر عليها إلى 11، من ركاب القارب السياحي الغارق في المياه المتجمدة شمالي البلاد.

وقال خفر السواحل الياباني في بيان، الإثنين، إنه عثر على جثة مفقود آخر قبالة شواطئ شبه جزيرة "شيريتوكو"، حسبما أفادت النسخة العربية لوكالة الاناضول.

وأضاف أن عدد الجثث التي عثر عليها من ضحايا القارب الغارق قبالة جزيرة "هوكايدو"، السبت، ارتفع إلى 11، من أصل 26 راكبا.

وأشارت إلى استمرار أعمال البحث عن بقية المفقودين.

والأحد، أعلنت السلطات اليابانية، مصرع 10 أشخاص من أصل 26 مفقودين إثر غرق قارب سياحي كانوا على متنه قبالة سواحل شمالي البلاد.

وقال خفر السواحل الياباني في بيان، إن 10 أشخاص تأكد مصرعهم إثر غرق القارب في المياه المتجمدة قبالة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

والسبت، أفاد خفر السواحل الياباني في بيان، أن قاربًا سياحيًا كان على متنه 26 شخصًا فُقد في مياه البحر الباردة بعد إصداره نداء استغاثة والإبلاغ عن غرقه.

وذكر خفر السواحل أنه فقد الاتصال بالقارب بعد نداء الاستغاثة، لافتا أنه كان يحمل الطاقم المكون من شخصين و24 راكبا بينهم طفلان.