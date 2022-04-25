صواريخ روسية تستهدف لفيف وفينيتسا
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
كييف، 25 أبريل، (اذرتاج)
تعرضت عدد من المدن والبلدات الأوكرانية لقصف صاروخي صباح يوم 25 أبريل.
أفادت وكالة اذرتاج انه سمع دوي انفجارات في منطقتي لفيف وفينيتسا في أوكرانيا.
وفقا لمعلومات إدارتي المحافظتين، اطلقت صواريخ على عدة نقاط في المحافظتين. تم تحديد الصواريخ أطلقت من البحر الأسود.
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