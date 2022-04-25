ملتقى الإيسيسكو للشاعرات يعقد أول أنشطته بمشاركة 200 شاعرة

باكو، 25 أبريل (أذرتاج)

عقد ملتقى الإيسيسكو للشاعرات، الذي أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إطلاقه خلال احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في مارس الماضي، أول أنشطته بعرض التجارب الشعرية لثلاث شاعرات من سوريا والعراق.

ويهدف ملتقى الإيسيسكو للشاعرات، برئاسة الشاعرة روضة الحاج، إلى التعريف بالشاعرات وسيرهن وإنتاجاتهن الإبداعية، وربط الأجيال الشعرية النسائية، وتسليط الضوء على التجارب المختلفة، ومد أواصر المعرفة والتبادل بين الشاعرات من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث تتضمن أنشطة الملتقى عرض ثلاث تجارب شعرية نسائية بشكل يومي، حيث شهد اللقاء الأول للعضوات عبر تقنية الاتصال عرض التجارب الشعرية لكل من الشاعرة إباء الخطيب، والشاعرة إسراء عبد الكريم، من الجمهورية العربية السورية، والشاعرة إسراء عكراوي، من جمهورية العراق، وأدارت اللقاء الشاعرة الدكتورة خديجة السعيدي، من المملكة المغربية.

ويضم الملتقى، الذي يعد كيانا أدبيا جامعا وفضاء جديدا للإبداع، حاليا أكثر من 200 شاعرة، ويعمل على تسجيل أكبر عدد من شاعرات العالم الإسلامي عبر استمارات عضوية، كما يستعد لإصدار العدد الأول من مجلة “شواعر” الفصلية وطباعة عشرين ديوانا للشاعرات، ويجري الإعداد لعقد المؤتمر الأول لملتقى الإيسيسكو للشاعرات، والذي سيحمل اسم إحدى الشاعرات الرائدات، حيث سيتم تنظيمه في إحدى الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

وجاء تدشين منظمة الإيسيسكو لهذا الملتقى في ختام عام الإيسيسكو للمرأة 2021، تأكيدا من المنظمة على تواصل دعمها للنساء في جميع المجالات بعد انتهاء العام، الذي شهد تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة والمسابقات، كان من بينها جائزة الإيسيسكو للشعر النسائي: “قصيدة عام المرأة 2021″، وفازت بها ثلاث شاعرات من مصر والسودان واليمن، وتم نشر ديوان شعري تضمن أبرز القصائد المشاركة في المسابقة تحت عنوان: “حين أَسرجن الدياجيرَ شعرا”.