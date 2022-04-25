الرئيس إلهام علييف يستقبل والي ولاية أستراخان مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
باكو، 25 أبريل، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 25 أبريل والي ولاية أستراخان للاتحاد الروسي ايغور بابوشكين مع الوفد المرافق له.
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