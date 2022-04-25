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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل والي ولاية أستراخان مع الوفد المرافق له

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 25 أبريل والي ولاية أستراخان للاتحاد الروسي ايغور بابوشكين مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل والي ولاية أستراخان مع الوفد المرافق له
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