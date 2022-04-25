وزير الخارجية يلتقي ممثل منظمة الامن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الاعلام

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جب 25 ابريل بممثل منظمة الامن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الاعلام تيريسا ريبيرو التي تزور البلد.

قالت الخارجية في بيان إنّ اللقاء شهد تبادل وجهات نظر حول الاعمال المنفذة في مجال حربة الاعلام في أذربيجان.

وذكر الوزير بايراموف أن أذربيجان تعير أهمية للتعاون مع منظمة الامن والتعاون في أوروبا في جميع المجالات بما فيه مجال حرية الاعلام. واحاط الوزير محاورته علما بالوضع الراهن في المنطقة بعد النزاع وخطوات متخذة ترمي الى تطبيع العلاقات بين الدولتين وكذلك الاعمال المنفذة من قبل حكومة أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومخاطر الألغام التي يوجد بين ضحاياها صحفيون واعلاميون واعمال تطهير الألغام وكذلك دور الاعلام في مجال بناء ثقة في المنطقة.

وأشار السيدة تيريسا ريبيرو الى تنظيم برنامج غني على هامش زيارتها أذربيجان رابعة الشكر للوزير بايراموف على المعلومات المفصلة. وأشارت الممثلة الى أن حرية الاعلام عنصر رئيسي للسلام والامن مؤكدة على دور ممثلي الاعلام في اطار تدابير بناء ثقة وإمكانية منظمة الامن والتعاون في أوروبا تقديم دعم مناسب في هذا السياق.

وشُدد في اللقاء على أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين.