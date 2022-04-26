  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 25 أبريل

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]

    باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4 مصابين بالفيروس خلال 25 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و502 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و650 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 145 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2400 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و797 ألف و352 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 25 أبريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
    أذربيجان: تطعيم 8 جرعة من لقاح كورونا في 25 أبريل
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]
    أذربيجان: تطعيم نحو 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 24 أبريل
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    أذربيجان: 20 إصابة بكورونا في 24 أبريل
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
    أذربيجان: تطعيم نحو 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 22 أبريل
    أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 25 أبريل