أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 25 أبريل

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4 مصابين بالفيروس خلال 25 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و502 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و650 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 145 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2400 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و797 ألف و352 فحص طبي.