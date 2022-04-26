أذربيجان: تطعيم 8 جرعة من لقاح كورونا في 25 أبريل

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 8 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 4 اشخاص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و627 ألف و596 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و337 ألف و604 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و838 ألف و457 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و212 ألف و964 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 238 ألف و571.