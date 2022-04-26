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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢١]

    باكو، 26 أبريل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي لأوروبا هانز هنري كلوج.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا
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