عضو وفد أذربيجان في دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: عدم اتخاذ منظمات كبيرة خطوات حاسمة في حينها تسفر عن حقيقة مرة حافلة بالمشاكل

ستراسبورغ، 26 أبريل، أذرتاج

قال رفائل حسينوف عضو وفد أذربيجان في مناقشات تقارير المكتب خلال الدورة الربيعية من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن تقارير تنمية نناقشها الحين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يجب أن تعرض بجانب الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية والإنجازات المحققة خطوات تضم ما يجب علينا أن نفعله في الأشهر المقبلة وما يجب علينا أن نستعد له حيث أن اتخاذ خطوة في حينها والتدبر في جميع المجالات من الضروري.

وأبان حسينوف أنّ خطوات تتخذ من قبل الشرطة في حينها تحول دون تحقق معظم أعمال إجرامية والأمر يطبق على السياسة أيضا لأن تدبيرا متخذا في حينه يمنع كثيرا من التطورات من أنّ تتجه الى مجرى غير مرغوب فيه وإلا فإن أنّ الأمر لا يخرج عن إطار كتابة التاريخ والسيرة.

وأشار الى أنّ الأوضاع في قارة أوروبا غير واعدة نهائيا حيث أنّ الأزمات المختلفة تتعاقب ومن المرئي بوضوح اقتراب موجات قلق جديدة مع أنّ مجلس أوروبا يحمل مسؤولية أمام القارة والعالم كونه منظمة دولية نافذة وذات خبرة وبالتالي فان الأحداث الجارية اليوم تدل على عدم اتخاذ تدابير وردود فعل ضرورية في حينها على عدد كبير من القضايا خلال السنوات الماضية.

وقال النائب إنّ رد فعل حاسما على حقيقة احتلال دولة عضو أراضي دولة عضو أخرى اذا ظهر قبل 20 عاما مع اتخاذ تدبير في ظل رد فعل صحيح على مثل الوضع الظالم فلن تتكرر مثل الحالات الحين.

واكد حسينوف على أنّ أعضاء وفد أذربيجان ما يقولون هذه الحقائق الحين بل كانوا يرفعونها منذ أوائل الالفين على أوروبا والعالم برمته سعيا منهم الى دق ناقوس الخطر في مصائب مقتربة من الجميع حيث ما كانوا يقصدون بأنفسهم عندما كانوا يرفعون في الجمعية البرلمانية قضايا الاحتلال ومآسي اللاجئين والمشردين وكنا نقول بصراحة انه في حال عدم اتخاذ تدبير في الحين فإن المصيبة تتجه الى أنفسكم أيضا ويتحول مليون من اللاجئين الى عشرات ملايين منهم بينكم انتم.

غير أنّ المنظمات الكبيرة وكذلك مجلس أوروبا لم تتخذ تدابير وخطوات ضرورية وحاسمة في حينها والامر يسفر الآن عن زعزعة الاستقرار في أوروبا وتدهور الأوضاع في العالم كله في ظل حرب تخلف ملايين من اللاجئين والمشردين وحقيقة مرة حافلة بالمشاكل الاقتصادية.