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    إعادة توظيف مدرب كوبي على منتخب الملاكمة

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٨]

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    اتفق الاتحاد الأذربيجاني للملاكمة على إعادة توظيف المدرب الكوبي بدرو روكي على منتخب أذربيجان للرجال.

    وقع الطرفان على عقد الى نهاية ألعاب باريس 2024 الأولمبية الصيفية.

    يذكر أنّ المدرب بدرو روكي قد درب المنتخب الأذربيجاني فترة 2014-2016م في مسابقة ألعاب ريو 2016 الأولمبية الصيفية وألعاب أوروبا الأولى 2015م باكو وكأس العالم في الدوحة وسجل مشوارا ناجحا مع المنتخب الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :إعادة توظيف مدرب كوبي على منتخب الملاكمة
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