مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية ومجتمع كازاخستان تزور فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]
فضولي المحررة، 26 أبريل، أذرتاج
زارت مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الجماهيرية ومجتمع كازاخستان محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.
وجاء في حساب المندوبية الخاصة للرئيس الأذربيجاني لدى الجزء المحرر من الاحتلال الأرميني من منطقة قره باغ الاقتصادية على شبكة تويتر أنّ ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع من كازاخستان تعرفوا خلال الزيارة على الآثار الدينية والتاريخية المدمرة والمقابر والقرى التي جعل عاليها سافلها على يد الاحتلال الأرميني وكذلك مطار فضولي الدولي حديث الإنشاء.
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